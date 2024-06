Kallakurichi Hooch Tragedy: अवैध देशी शराब पीने से 34 की मौत, 110 बीमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जानें अपडेट

Highlights सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी गोकुलदास की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। जान गंवाने वाले 34 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों सहित पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को सेवा में लगाय़ा गया है।

Kallakurichi Hooch Tragedy: तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि जिले में अवैध देशी शराब पीने से अबतक 34 लोगों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी एम एस प्रशांत ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। डीएम ने कल्लाकुरिचि में बताया कि अवैध देशी शराब पीने से 110 लोग बीमार हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कल्लाकुरिचि जिले में मेथनॉल मिश्रित अवैध देशी शराब पीने से अबतक 34 लोगों की मौत हो गई। जहरीली, अवैध देशी खराब की बिक्री करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Tamil Nadu CM M.K. Stalin holds a meeting on Kallkurichi hooch tragedy at the Secretariat in Chennai. pic.twitter.com/0PEJsWr1qV — ANI (@ANI) June 20, 2024

Tamil Nadu CM MK Stalin announces Rs 10 lakhs each for the family of deceased and Rs 50,000 each for the people under treatment. A one-man commission, comprising former judge Justice B Gokuldas, announced for probing the… — ANI (@ANI) June 20, 2024

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अवैध देशी शराब मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी गोकुलदास की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वाले 34 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

#WATCH | Kallkurichi (Tamil Nadu) hooch tragedy | Union Minister L Murugan says, "It is very shocking news from the state of Tamil Nadu. In Kallkurichi, more than 30 people died in illicit liquor case. More than 70 people are under treatment. State Government and CM MK Stalin are… pic.twitter.com/cPwyBVjD3i — ANI (@ANI) June 20, 2024

#WATCH | Kallkurichi (Tamil Nadu) hooch tragedy | BJP Mahila Morcha national president and party MLA Vanathi Srinivasan says, "...It is completely a failure of the administration and this has not happened for the first time. It is the second biggest incident that is happening in… pic.twitter.com/SvT1kRl3oM — ANI (@ANI) June 20, 2024

जिलाधिकारी ने बताया कि हालात से निपटने के लिए निकटवर्ती सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों सहित पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को सेवा में लगाय़ा गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक प्रणाली वाली कई एम्बुलेंस भी वहां मौजूद हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सरकार से सिफारिशें करेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जहरीली शराब की बिक्री करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वाले 34 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को 50,000 रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इस मामले की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। जिलाधिकारी प्रशांत ने कल्लाकुरिचि में पत्रकारों को बताया कि अवैध देशी शराब पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।

तमिलनाडु के राज्यमंत्री ईवी.वेलु ने बताया कि पीड़ितों में दो महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। जिलाधिकारी प्रशांत ने बताया कि हालात से निपटने के लिए निकटवर्ती सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों सहित पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों को सेवा में लगाय़ा गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक प्रणाली वाली कई एम्बुलेंस भी वहां मौजूद हैं।

वरिष्ठ मंत्री ई.वी. वेलु ने यहां संवाददाताओं को बताया कि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के शासन में अवैध देशी शराब की बिक्री हुई है, बल्कि पिछली सभी सरकारों के कार्यकाल के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं।

उन्होंने कहा, ''हर सरकार (चाहे वह द्रमुक हो या अन्नाद्रमुक) ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। वर्तमान सरकार भी कड़ी कार्रवाई कर रही है।'' ई.वी. वेलु ने कहा, ''राज्य सरकार इस मामले में किसी को नहीं बख्शेगी।'' वेलु और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कल्लाकुरिचि में मौजूद हैं।

#WATCH | Kallkurichi (Tamil Nadu) hooch tragedy | On Opposition's attack on the State Government, Tamil Nadu Congress MLA EVKS Elangovan says, "People used to die because of illicit liquor, it used to happen even before independence. But nowadays, we must make the maximum efforts… pic.twitter.com/YMu3CqjrOd — ANI (@ANI) June 20, 2024

#WATCH | Kallkurichi (Tamil Nadu) hooch tragedy | State Congress President K. Selvaperunthagai says, "...We are worried about this. In future, this will not happen again, the government assures. Tomorrow we are definitely going to discuss this (in the State Assembly)." pic.twitter.com/lOjjsLY36y — ANI (@ANI) June 20, 2024

