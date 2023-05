जजों को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद ही राजनीतिक पद स्वीकारने की अनुमति मिले, जानिए अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों की ये याचिका दायर?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2023 07:39 AM

बंबई अधिवक्ता संघ ने अपने संस्थापक अध्यक्ष और वकील अहमद मेहदी अब्दी के जरिये दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की इस साल 12 फरवरी को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के कदम को इस याचिका को दायर करने के पीछे की वजह बताया।

जजों को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद ही राजनीतिक पद स्वीकारने की अनुमति मिले, जानिए अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों की ये याचिका दायर?