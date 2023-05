Jharsuguda assembly seat by-election: 4510 मतों से आगे बीजद की दीपाली, भाजपा प्रत्याशी तंकधर पीछे, कांग्रेस को मात्र 263 वोट

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 09:44 AM

Jharsuguda assembly seat by-election: ओडिशा की झारसुगुडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई।

नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।