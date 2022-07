राष्ट्रपति चुनाव: शिवसेना के बाद जेएमएम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को किया समर्थन, यशवंत सिन्हा और विपक्षी खेमे को झटका

Highlights आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने वाले विपक्ष में नये सिरे से विभाजन नजर आ रहा है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है।

रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी।

आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, वहीं यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने वाले विपक्ष में नये सिरे से विभाजन नजर आ रहा है। ठाकरे ने विपक्षी खेमे को झटका दे दिया। इसके साथ ही 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों की वोट हिस्सेदारी 60 प्रतिशत के पार पहुंच गयी है।

Jharkhand Mukti Morcha (JMM) to support NDA's presidential candidate Droupadi Murmu in the Presidential elections pic.twitter.com/V2XZTbiz3B