MLA Sita Soren Join bjp: भाजपा में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, कहा- लोकसभा में सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा

Jharkhand MLA Sita Soren Join bjp: जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने परिवार पर उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गईं। भाजपा मुख्यालय, रांची में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे ने सीता सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए मोदी जी के महापरिवार में उन्हें शामिल होना पड़ा। सीता सोरेन शिबू सोरेन के दिवंगत पुत्र दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे विश्व में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आए दिन देश में विकास का काम हो रहा है। झारखंड को विकसित राज्य बनाने का सपना हमारे पति दुर्गा सोरेन ने देखी थी लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गयी। उनके सपनों को पूरा करने में वो लगी हुई है। पति चाहते थे कि झारखंड विकसित राज्य बने।

अपने पति के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से वो आज मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हुई हूं। यहां की जनता भी चाहती है कि राज्य में बदलाव हो। मेरा भी यही मानना है कि झारखंड में बदलाव हो। अभी झारखंड विकास से कोसो दूर है। झारखंड को बचाने के लिए मोदी जी के महापरिवार में शामिल होना जरूरी था।

