झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार मिला

Highlights झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार मिला तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने राजभवन में शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूदा

हैदराबाद: झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को यहां तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने यहां राजभवन में आयोजित समारोह में राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, कैबिनेट मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शरीक हुए। तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

