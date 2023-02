झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ली शपथ, सीएम सोरेन सहित कई नेता मौजूद, यहां देखें लिस्ट

Highlights कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारत (चेन्नई) से भी लोग पहुंचे थे। फूलों का गुलदस्ता दे कर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया।

रांचीः सीपी राधाकृष्णन ने आज झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित भव्य शपथग्रहण समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस दौरान समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण भारत (चेन्नई) से भी लोग पहुंचे थे। शपथग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर फूलों का गुलदस्ता दे कर राज्यपाल का स्वागत किया।

इसके बाद कतार में मंत्री आलमगीर आलम, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। भाजपा सांसद संजय सेठ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और राज्यपाल को शपथ ग्रहण के बाद बधाई दी। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया।

सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार भाजपा के सांसद और तमिनलनाडु नारियल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। बताया जाता है कि सीपी राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़े। वे जनसंघ से भी जुड़े रहे। तमिनलाडु में वे भाजपा के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है। वे दक्षिण भारत से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्य के 11वें राज्यपाल बने हैं।

प्रभात कुमार- 15 नवंबर से 3 फरवरी 2002

वीसी पांडेय - 04 फरवरी से 14 जुलाई 2002 (अतिरिक्त प्रभार)

एम. रामा जोइस - 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003

वेद मारवाह - 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004

सैयद शिब्ते रजी - 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009

के. शंकरनारायण - 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010

एम.ओ.एच फारूक - 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011

डॉ सैयद अहमद - 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015

द्रौपदी मुर्मू - 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021

रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल थे, जो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं।

रमेश बैस ने शनिवार को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बैस ने भगत सिंह कोश्यारी की जगह ली है। बैस को यहां राजभवन में बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. वी. गंगापुरवाला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बैस ने मराठी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सितंबर 2019 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले कोश्यारी ने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था।

Mumbai | Ramesh Bais took oath as the Governor of Maharashtra, in the presence of CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/oEAMNDHg3N