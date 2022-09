झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जीता विश्वासमत, भाजपा पर लगाया गृह युद्ध का माहौल बनाने का आरोप

रांची: झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वासमत हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी पर गृहयुद्ध का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि भाजपा दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं इसके विरोध में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने वॉक आउट किया।

मुख्यमंत्री ने सदन में भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां 2 राज्य एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों। वे गृहयुद्ध का माहौल बनाना चाहते हैं और चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काना चाहते हैं। जब तक यहां यूपीए सरकार है, ऐसे भूखंड नहीं टिकेंगे। उन्हें करारा राजनीतिक जवाब मिलेगा।”

अपने भाषण में सीएम हेमंत सोरेन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भी बरसे। उन्होंने कहा, जिस तरह से हमारी सरकार के सामने बाधाएं पेश की जा रही हैं। हमारे तीन विधायक बंगाल में हैं। बंगाल में अवैध शिकार (विधायकों का) असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर है। वे जांच के लिए उन राज्यों में जाने वाली पुलिस को सहयोग नहीं करते।

The manner in which obstacles are being presented before our Govt. Three of our MLAs are in Bengal. The onus of poaching (of MLAs) in Bengal lies on Assam CM Himanta Biswa Sarma. They don't cooperate with the Police going to those states to probe this: Jharkhand CM Hemant Soren