Jharkhand Assembly Seat Sharing: लो जी सीट बंटवारा?, भाजपा 68, आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को 1 सीट, देखें समीकरण, झारखंड में 81 सीट

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीट बंटवारे की व्यवस्था को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। चुनाव दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे।

Jharkhand Assembly Seat Sharing Formula: बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (एजेएसयू) 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल (यूनाइटेड) 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

#WATCH | Ranchi: BJP';s Jharkhand assembly election co-incharge and Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Discussions are going on regarding seat sharing. As of now, All Jharkhand Students Union (AJSU) will contest on 10 seats. Janata Dal (United) on 2 seats and Lok Janshakti Party… pic.twitter.com/58xWQKxGgN