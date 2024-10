Jharkhand Assembly Elections: ‘2 मिनट’ नूडल्स की तरह सभी फैसले नहीं लिए जा सकते?, राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा- हमारे लिए सभी विकल्प खुले

Highlights राजद अकेले भाजपा को हरा सकती है। विधानसभा की 15 से 18 ऐसी सीट की पहचान की है। झामुमो और कांग्रेस का फैसला एकतरफा है।

Jharkhand Assembly Elections: रांची में राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए की गई सीट पेशकश से निराशा हुई, झामुमो और कांग्रेस का फैसला एकतरफा है। राजद नेता मनोज झा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के झामुमो और कांग्रेस 81 विधानसभा सीट में से 70 पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद कहा कि हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। झा ने कहा कि उनकी पार्टी ने झारखंड विधानसभा की 15 से 18 ऐसी सीट की पहचान की है, जहां वह अकेले भाजपा को हरा सकती है। झा ने कहा कि ‘2 मिनट’ के नूडल्स की तरह सभी फैसले तुरंत नहीं लिए जा सकते।

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के साझेदारों के बीच दरार खुलकर सामने आ गयी है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस द्वारा विधानसभा की 81 में से 70 सीट पर लड़ने की घोषणा को लेकर शनिवार को निराशा जताई। राजद ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन के दोनों घटकों द्वारा सीट समझौते की घोषणा ‘एकतरफा’ है।

पार्टी ने स्पष्ट कि किया कि ‘‘उसने सभी विकल्प खुले रखे हैं।’’ झारखंड में विधानसभा चुनाव दो चरणों 13 और 20 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राजद के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा, ‘‘हम हमें दी गयी सीटों पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। यह फैसला एकतरफा है।’’

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। झा ने कहा, “हमसे विचार-विमर्श नहीं किया गया। हमारे समक्ष सभी विकल्प खुले हैं।” उन्होंने कहा कि राजद ने झारखंड में कम से कम 15 से 18 सीट की पहचान की है जहां पर वह अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मात दे सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने सात सीट पर चुनाव लड़ा था जिनमें से पांच पर वह दूसरे स्थान पर आई थी।

