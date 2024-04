Jharkhand 10, 12 results soon: अगले किसी भी पल में नतीजे JAC कर देगा घोषित, इस तरह से यहां देखें अपने रिजल्ट

Highlights Jharkhand 10, 12 result soon: रिजल्ट कुछ ही देर में हो जाएगा घोषित Jharkhand 10, 12 result soon: पल-पल के अपडेट यहां जाने Jharkhand 10, 12 result soon: आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऐसा संभव हो पाएगा

Jharkhand 10, 12 result soon:झारखंड शैक्षिक परिषद जल्द ही कक्षा 10 और कक्षा 12 वीं के नतीजे (JAC 2024) घोषित कर सकता है। इस साल दोनों कक्षाओं की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी, 2024 के बीच हुई थी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में हुई, जो सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:05 बजे तक चली, और इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में हुई, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक चली।

जैसी ही रिजल्ट ऑउट होता है, वैसे ही सभी छात्र और छात्राएं jacresults.com, jac.jharkhand.gov.in और jharresults.nic.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लॉग इन करने के लिए आपको रोल नंबर भी डालना होगा। हालांकि, अभी नतीजे परिषद ने घोषित नहीं किए हैं।

Jharkhand 10, 12 results soon: स्टेप 1 में झारखंड शैक्षिक काउंसिल (जेएसी) की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharhand.gov.in या jaresults.com पर जाएं।

Jharkhand 10, 12 results soon: स्टेप 2: होमपेज पर जाना होगा, यहां से सर्च करें और इंटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने विशेष तौर पर नतीजे शो हो जाएंगे।

Jharkhand 10, 12 results soon: स्टेप 3: आपको अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करने के लिए एक नए पेज पर संकेत दिया जाएगा। आवश्यक विवरण दर्ज करें।

Jharkhand 10, 12 results soon: स्टेप 4 में आपको नतीजे स्क्रीन पर दिख जाएंगे।

Jharkhand 10, 12 results soon: इसके बाद आप अपने ग्रेड और पूरी जानकारी देख पाएंगे।

Jharkhand 10, 12 results soon: फिर चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर लें या फिर सेव भी कर सकते हैं।

