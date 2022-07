JEE-Main: जेईई मेन का दूसरा सत्र स्थगित, 21 को नहीं 25 जुलाई से होगा शुरू, जानें क्या है कारण

Highlights प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार से डाउनलोड किया जा सकता है। जेईई मेन का दूसरा सत्र पूर्व में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया था। पहला सत्र 23 जून से 29 जून तक आयोजित किया गया था।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन स्थगित कर दी गई है और अब यह 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने हालांकि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया।

Second session of JEE-Main postponed, to begin from July 25 instead of July 21: National Testing Agency