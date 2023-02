JEE-Main: 20 छात्रों ने शत-प्रतिशत अंक हासिल किए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा-50 प्रतिभागियों का एनटीए स्कोर रोका गया

Highlights इंजीनियरिंग परीक्षा के जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी किया गया है। एनटीए स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है बल्कि सामान्यीकृत अंक है। महत्वपूर्ण परीक्षा का दूसरा संस्करण अप्रैल में आयोजित होगा।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के जनवरी सत्र में 20 प्रतिभागियों ने शत-प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। 50 प्रतिभागियों का एनटीए स्कोर रोका गया क्योंकि वे जांच के दायरे में हैं। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा के जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी किया गया है।

इसमें बताया गया कि 100 एनटीए अंक हासिल करने वाले सभी प्रतिभागी पुरुष थे। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “50 उम्मीदवारों के एनटीए स्कोर को रोक दिया गया है क्योंकि वे जांच के दायरे में हैं।” एनटीए स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है बल्कि सामान्यीकृत अंक है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा का दूसरा संस्करण अप्रैल में आयोजित होगा।

