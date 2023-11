JEE Main 2024: अबू धाबी नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल हुआ, एनटीए ने किया कन्फर्म

Highlights संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और शारजाह को पहले से ही जेईई (मुख्य) 2024 के लिए परीक्षा शहरों के रूप में नामित किया गया है जेईई मेन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 नवंबर, 2023 को शुरू हुआ और 30 नवंबर, 2023 तक जारी रहेगा एनटीए ने सूचित किया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन-2024) सत्र-1, 24 जनवरी से 1 फरवरी, 2024 तक होने वाला है

JEE Main 2024: अबू धाबी में भारत के राजदूत के अनुरोध के बाद, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अबू धाबी को जेईई मेन 2024 के लिए एक नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और शारजाह को पहले से ही जेईई (मुख्य) 2024 के लिए परीक्षा शहरों के रूप में नामित किया गया है।

एनटीए वेबसाइट की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “शहर के छात्र समुदाय का समर्थन करने के लिए भारत के राजदूत, अबू धाबी के अनुरोध के आधार पर, अबू धाबी को जेईई (मेन) 2024 के लिए एक परीक्षा शहर के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।”

एनटीए के इस कदम के बाद वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही आवेदन पत्र भर दिया है, वे सुधार अवधि के दौरान अपने परीक्षा शहर को संपादित कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि सुधार अवधि की अनुसूची उचित समय पर सूचित की जाएगी। पिछले वर्ष के रुझानों को देखते हुए, उम्मीदवारों के पास गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे अनुभागों में आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न होते हैं, जो दो खंडों में विभाजित होते हैं।

जेईई मेन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 नवंबर, 2023 को शुरू हुआ और 30 नवंबर, 2023 तक जारी रहेगा। सफल शुल्क लेनदेन की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर, 2023 है। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके अलावा, एनटीए ने सूचित किया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन-2024) सत्र-1, 24 जनवरी से 1 फरवरी, 2024 तक होने वाला है।

