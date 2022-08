Bihar Legislative Council: देवेश चंद्र ठाकुर बने बिहार विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति, सीएम नीतीश ने अभिनंदन किया

Highlights पक्ष और विपक्ष के नेताओं को बात रखने का मौका दिया गया है। कार्यवाही शुक्रवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। कल विधान परिषद के उपसभापति का चुनाव होगा।

पटनाः बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधान परिषद सभापति के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति बने हैं। विधान परिषद के 85 साल के इतिहास में अब तक केवल 11 ऐसे सभापति हुए हैं, जो स्थायी रहे हो, इसके अलावा सदन की जिम्मेदारी कार्यकारी सभापतियों के जिम्मे रही है।

आज देवेश चंद्र ठाकुर स्थायी सभापति के तौर पर आज कामकाज संभाल लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को आसन तक लेकर गए। सदन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का अभिनंदन किया। इसके बाद सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है।

JD(U) MLC Devesh Chandra Thakur elected as the Chairman of the Bihar Legislative Council, unopposed.



