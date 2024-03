JDU First Candidate List: 'लवली आनंद और ललन सिंह' को जेडीयू टिकट, देखें 16 उम्मीदवारों की लिस्ट

Highlights जेडीयू ने बांका से गिरधारी यादव को दिया टिकट सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को मिला टिकट जेडीयू की लिस्ट में 11 उम्मीदवार पिछड़ी जाति-अति पिछड़ी जाति से आते हैं

JDU First Candidate List:बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। रविवार को जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में लवली आनंद को टिकट दिया गया है। वह शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को मुंगेर से टिकट दिया गया है।

यहां बताते चले कि लवली आनंद ने 18 मार्च को जेडीयू में शामिल हुई। उनके चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया गलियारे में चर्चा तेज थी। वहीं, जब उनसे मीडिया ने बीते दिनों सवाल किया था कि क्या वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा था कि अभी पार्टी में शामिल हुई हूं। चुनाव लड़ूंगी या नहीं। सारे फैसले पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। इधर, रविवार को जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने लवली आनंद को लोकसभा का टिकट दे दिया।

#WATCH | Patna, Bihar | JD(U) releases the names of its 16 candidates for the upcoming Lok Sabha Elections.



Rajiv Ranjan (Lalan) Singh to contest from Munger and Lovely Anand from Sheohar. pic.twitter.com/DPpFLYHLEd — ANI (@ANI) March 24, 2024

देखें 16 उम्मीदवारों की लिस्ट

जेडीयू की लिस्ट में 11 उम्मीदवार पिछड़ी जाति-अति पिछड़ी जाति से आते हैं। लिस्ट के अनुसार, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिनेश कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकिनगर से सुनील महतो, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेन्द्र कुमार, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का ऐलान किया है।

Bihar | JD(U) releases the names of its 16 candidates for the upcoming Lok Sabha Elections.



Rajiv Ranjan (Lalan) Singh to contest from Munger and Lovely Anand from Sheohar. pic.twitter.com/rQRLqrOcZ0 — ANI (@ANI) March 24, 2024

कौन है लवली आनंद

लवली आनंद पूर्व में सांसद रही हैं। वह पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी हैं। जेडीयू में शामिल होने से पहले वह आरजेडी में थी। मालूम हो कि जब बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए लवली आनंद के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद नीतीश खेमें में आए थे।

मालूम हो कि लवली आनंद के पति आनंद मोहन कृष्णैया हत्याकांड के दोषी थे। कानून में संसोधन कर उन्हें नीतीश कुमार ने रिहा करवाया था। लवली आनंद के करियर की बात करे तो उन्होंने आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा। वैशाली से उन्होंने जीत हासिल की।

Web Title: JDU First Candidate List lovely anand lalan singh nitish kumar bihar patna loksabha election