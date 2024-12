Jammu-Kashmir: बर्फबारी के कारण दिनभर बंद रहे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग हुआ फिर से चालू, यातायात शुरू

Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात के कारण एक दिन तक बंद रहने के बाद 270 किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग रविवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया, जिससे जाम में फंसे वाहन अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ सके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारी हिमपात के कारण हालांकि मुगल रोड, सिंथन दर्रे, सोनमर्ग-करगिल अंतर-केंद्र शासित प्रदेश मार्ग और भद्रवाह-चंबा अंतर-राज्यीय मार्ग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण अंतर-जिला मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहे।

एक यातायात अधिकारी ने बताया, "सड़क के विभिन्न हिस्सों पर जमा बर्फ को हटाने के बाद राजमार्ग को आज फिर से खोल दिया गया है।" उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है। जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस ने एक परामर्श में कहा, "राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन जारी है। यात्रियों को अनुशासन का पालन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वाहनों को आगे निकालने की कोशिश से जाम लग सकता है।"

साथ ही यात्रियों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है, क्योंकि बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क पर फिसलन है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड बर्फ जमा होने के कारण बंद रहा। इसी प्रकार भारी हिमपात के कारण किश्तवाड़ में सिंथन दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।

Traffic update at 1300 hrs

Jammu-Srinagar NHW is still closed. Clearance work is going on, Man & machinery is on job. Commuters r advised 2 avoid journey on NH-44 till the weather is improve and road is clear.@DivComKash@ZPHQJammu@igpjmu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagarpic.twitter.com/FBGW0ApzPY