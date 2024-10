Jammu & Kashmir Election Results: 'उमर अब्दुल्ला होंगे मुख्यमंत्री'; फारूक अब्दुल्ला ने की घोषणा

Jammu & Kashmir Election Results 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान से तो यह तय है कि नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बीच एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान के मुताबिक उमर अब्दुल्ला राज्य नए मुख्यमंत्री होंगे। एनसी प्रमुख ने कहा, "लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है, उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 5 अगस्त (धारा 370 का निरस्तीकरण) को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे।"

#WATCH | Srinagar, J&K | National Conference chief Farooq Abdullah says, "People have given their mandate, they have proven that they don't accept the decision that was taken on August 5...Omar Abdullah will be the chief minister." pic.twitter.com/qiTUaFz7zd