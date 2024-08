Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए AAP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, स्टार प्रचारकों का भी किया ऐलान

Highlights AAP की पहली लिस्ट में 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लिस्ट में पहला नाम फयाज अहमद सोफी है, जिन्हें आप ने पुलवामा सीट से अपना उम्मीवार बनाया है 40 स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल समेत अन्य बड़े नेताओं के नाम

Jammu Kashmir Election 2024: आम आदमी पार्टी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट में 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। लिस्ट में पहला नाम फयाज अहमद सोफी का है, जिन्हें आप ने पुलवामा सीट से अपना उम्मीवार बनाया है।

इसके अलावा राजपोरा सीट से मुद्दस्सिर हसन को मैदान में उतारा है। देवसर सीट से शेख फिदा हुसैन को टिकट दिया गया है। जबकि दूरू से मोहसिन शफाकत मीर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। डोडा सीट से मेहराज मलिक, डोडा पश्चिम से यासिर शफी मट्टो और बनीहाल विधानसभा क्षेत्र से मुदस्सिर अजमत मीर आम आदमी पार्टी के के उम्मीर होंगे।

Aam Aadmi Party announces the First list of 7 candidates for Jammu and Kashmir Assembly Election pic.twitter.com/G8b73JFQHQ

इसके साथ ही आप पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 प्रचारकों की सूची में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, आप मंत्री आतिशी, संजय सिंह, गोपाल राय, सांसद राघव चड्ढा समेत कई नाम शामिल हैं।

Aam Aadmi Party released the list of star campaigners for the Jammu & Kashmir assembly elections. The list of 40 campaigners includes names of AAP National convener Arvind Kejriwal, wife Sunita Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, party leader Manish Sisodia, AAP Ministers Atishi,… pic.twitter.com/mLCXxTIbLg