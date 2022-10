Jammu and Kashmir: शोपियां मुठभेड़ में आतंकी ढेर, पुलवामा में नाका पार्टी पर हमला, जवान शहीद और सीआरपीएफ जवान घायल

Highlights पिंगलाना में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। सीआरपीएफ का जवान का इलाज अस्पताल में जारी है। शोपियां में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है।

जम्मूः कश्मीर में दो आतंकी घटनाओं में एक आतंकी मारा गया है जबकि पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस ने बताया कि पुलवामा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है।

घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिला पुलवामा के पिंगलाना में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए।

JK police personnel killed, CRPF jawan injured as terrorists open fire at checkpost in Pulwama



Read @ANI Story | https://t.co/QqdF3fHkLD#JammuandKashmir#Terrorists#pulwama#Police#CRPFpic.twitter.com/GBN5G8eYqP