द कश्मीर फाइल्स: जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने की इजराइली निर्देशक लपिड के बयान की कड़ी आलोचना, कहा- उन्हें हकीकत नहीं मालूम

Highlights रैना ने कहा- लपिड का बयान जमीनी स्थिति के बारे में उनके "ज्ञान की कमी" को दर्शाती है अशोक पंडित ने की IFFI में नदाव लपिड को ज्यूरी में नियुक्ति की जांच की मांग इजराइली निर्देशक नदाव लपिड ने इस फिल्म को अश्लील और दुष्प्रचार बताया

नई दिल्ली: कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी बॉलीवुड फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को अश्लील और दुष्प्रचार बताने के बाद इजराइली फिल्म निर्देशक नदाव लपिड की इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जम्मू-कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लपिड के बयान को जानकारी के अभाव में दिया गया बयान बताया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 'द कश्मीर फाइल्स' पर इजरायली निर्देशक नदाव लपिड की टिप्पणी केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्थिति के बारे में उनके "ज्ञान की कमी" को दर्शाती है। इस बीच बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में नदाव लपिड को ज्यूरी प्रमुख बनाए जाने की जांच कराने की मांग की है।

Jammu and Kashmir BJP chief Ravinder Raina says Israeli director Nadav Lapid's remarks on 'The Kashmir Files' reflects his "lack of knowledge" about ground situation in Union Territory, filmmaker Ashok Pandit demands probe into his appointment

अशोक पंडित ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, 'इजराइली फिल्ममेकर नदाव लपिड ने 'द कश्मीर फाइल्स फिल्म' को अश्लील कह कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का मजाक बनाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नाक के नीचे 7 लाख कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। यह भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की विश्वसनीयता के लिए बड़ा झटका है, शर्म है।'

#Israeli filmmaker #NadavLapid has made a mockery of India’s fight against terrorism by calling #KashmirFiles a vulgar film .

He has insulted 7 lac #KashmiriPandits under the nose of the #BJP govt .

Its a big blow to #IFFIGoa2022 ‘s credibility.

Shame .