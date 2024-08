J & K assembly elections: अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे उमर अब्दुल्ला, चुनाव के बाद सबसे पहले करेंगे यही काम

Highlights चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे

Jammu and Kashmir assembly elections: चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है। इसके बाद से केंद्र शाषित प्रदेश के राजनेता भी एक्शन में आ चुके हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अपने पहले फैसले में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा, "चुनाव के बाद अपने पहले कार्य क्रम में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा, क्षेत्र के राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी।" नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की और चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, राजनीतिक मामलों और संगठन से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

