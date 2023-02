ये देश जितना मोदी और भागवत का उतना ही महमूद का भी: जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख महमूद मदनी, देखें वीडियो

Highlights महमूद मदनी ने कहा कि भारत हमारा देश हे। उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश हे। उन्होंने कहा कि ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है।

नई दिल्ली: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने शुक्रवार को देश में इस्लामोफोबिया में वृद्धि के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत महमूद का है जितना मोदी का है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश हे। ये देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न तो महमूद उनसे एक इंच आगे हैं और न ही वे महमूद से एक इंच आगे हैं।

उन्होंने कहा कि ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। यह कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है, सरासर गलत और निराधार है। इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। हिंदी मुसलमानों के लिए भारत सबसे अच्छा देश है। उन्होंने आगे मांग की कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। कार्यक्रम का पूर्ण सत्र रविवार को होगा।

मदनी शुक्रवार को रामलीला मैदान में 34वें आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने देश में घृणा अभियान और इस्लामोफोबिया में कथित वृद्धि सहित कई प्रस्तावों को पारित किया। जमीयत ने आरोप लगाया, "इस्लामोफोबिया में वृद्धि, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसावे के मामलों के अलावा हाल के दिनों में हमारे देश में खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है।"

#WATCH | Delhi: India is our country. As much as this country belongs to Narendra Modi and Mohan Bhagwat, equally, this country belongs to Mahmood. Neither Mahmood is one inch ahead of them nor they are one inch ahead of Mahmood: Jamiat Ulema-e-Hind Chief Mahmood Madani (10.02) pic.twitter.com/mB2JBqpTHI

जमीयत ने आरोप लगाया, "सबसे खेदजनक बात यह है कि हालांकि सरकार इन घटनाक्रमों से अवगत है, लेकिन वह शुतुरमुर्ग जैसा दृष्टिकोण अपनाना पसंद करती है।" जमीयत ने कहा कि वह सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता है कि अखंडता कैसे सुनिश्चित की जाए और देश की सकारात्मक छवि कैसे बनाई जाए।

#WATCH | This land is the first homeland of Muslims. Saying that Islam is a religion that came from outside is totally wrong & baseless. Islam is the oldest religion among all religions. India is the best country for Hindi Muslims: Jamiat Ulema-e-Hind Chief Mahmood Madani (10.02) pic.twitter.com/hQ5YQhEeqh