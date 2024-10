Jagdamba Mata Temple Poharadevi: पोहरादेवी मंदिर में पूजा अर्चना, जगदम्बा माता मंदिर में ढोल पर हाथ आजमाया?, देखें वीडियो

Highlights Jagdamba Mata Temple Poharadevi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अशोक चव्हाण ने किया। Jagdamba Mata Temple Poharadevi: संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किये। Jagdamba Mata Temple Poharadevi: प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह नांदेड़ हवाई अड्डे पर पहुंचे।

वाशिमः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पोहरादेवी के जगदम्बा माता मंदिर में पारंपरिक ढोल पर हाथ आजमाया। वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन और निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस भी मौजूद। मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम जिला के पोहरादेवी स्थित जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पोहरादेवी में ही स्थित संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

#WATCH | Washim, Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi performs puja at Jagdamba Mata Temple, Poharadevi pic.twitter.com/BddP0a1KCV — ANI (@ANI) October 5, 2024

#WATCH | Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi pays tribute at the Samadhis of Sant Sevalal Maharaj and Sant Ramrao Maharaj in Washim. pic.twitter.com/kuecFTmgg2— ANI (@ANI) October 5, 2024

VIDEO | Maharashtra: PM Modi (@narendramodi) inaugurates the Banjara Virasat Museum in Washim. The museum showcases the traditions, art, and heritage of the Banjaras, preserving their unique culture for future generations.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/1hQoMfXdO1 — Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2024

VIDEO | Maharashtra: PM Modi (@narendramodi) pays tribute at Samadhis of Sant Sevalal Maharaj and Sant Ramrao Maharaj in Washim.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/GmZOUbdS47— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2024

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह नांदेड़ हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अशोक चव्हाण ने किया। इसके बाद मोदी हेलीकॉप्टर से पोहरादेवी के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वाशिम के बाद मोदी का ठाणे और मुंबई जाने का कार्यक्रम हैं जहां पर वह कई आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

#WATCH | Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Banjara Virasat Museum, celebrating the rich heritage of the Banjara community.



(Source: DD News) pic.twitter.com/yIFzhUNloj — ANI (@ANI) October 5, 2024

#WATCH | Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi inaugurates and inspects the Banjara Virasat Museum in Washim.



Maharashtra CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis also present.



(Source: DD News) pic.twitter.com/99yVhEaQbm— ANI (@ANI) October 5, 2024

