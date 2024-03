IT Department Tax Returns: धन के संकट से जूझ रही कांग्रेस, 1,823.08 करोड़ रुपये जमा कीजिए, माकन ने कहा- आयकर विभाग से नया नोटिस मिला

Highlights वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के टैक्स रिटर्न में विसंगतियों से संबंधित है। लोकसभा चुनाव से पहले धन के संकट से जूझ रही पार्टी के लिए यह एक और झटका है। 1,823.08 करोड़ रुपये कर के रूप में अदा करने को कहा गया है।

IT Department Tax Returns: आयकर विभाग ने पिछले वर्षों के टैक्स रिटर्न में हुई कथित विसंगतियों को लेकर कांग्रेस को नया नोटिस भेजा है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पार्टी नेता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को आयकर विभाग से एक नया नोटिस मिला है जिसमें 1,823.08 करोड़ रुपये कर के रूप में अदा करने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले धन के संकट से जूझ रही पार्टी के लिए यह एक और झटका है। सूत्रों ने बताया कि ब्याज के साथ कर जुर्माना वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के टैक्स रिटर्न में विसंगतियों से संबंधित है। ताज़ा नोटिस इस सप्ताह की शुरुआत में प्राप्त हुआ। माकन ने कहा कि भाजपा कर कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रही है। आयकर विभाग को उससे 4,600 करोड़ रुपये से अधिक की मांग करनी चाहिए।

Cong has received fresh notices from IT department to pay Rs 1,823.08 crore in tax returns: Ajay Maken — Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2024

माकन ने कहा कि भाजपा के ‘मुखौटा संगठन’ के रूप में आयकर विभाग कांग्रेस और अन्य समान विचार वाले विपक्षी दलों को चुनिंदा तरीके से निशाना बना रहा है। भाजपा ने कर कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है। आयकर विभाग को उससे 4,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग करनी चाहिए। भाजपा टैक्स आतंकवाद में शामिल, कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं।

BJP in serious violation of tax laws, I-T dept should raise demand of over Rs 4,600 crore from it: Cong leader Ajay Maken — Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2024

आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकती है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

Cong, other like-minded oppn parties being selectively targeted by BJP';s 'frontal organisation' I-T dept: Ajay Maken — Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2024

