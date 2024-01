Ram Mandir Pran Pratishtha: अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है अयोध्या का राम मंदिर, ISRO ने जारी की तस्वीर

Highlights समारोह से पहले इसरो ने राम मंदिर की खूबसूरत सैटेलाइट तस्वीरें जारी कीं तस्वीरों में पवित्र नगरी अयोध्या के मध्य में निर्माणाधीन राम मंदिर का परिसर देखा जा सकता है कार्टोसैट से 16 दिसंबर को ली गई तस्वीरें इसरो के एनआरएससी द्वारा संसाधित की जाती हैं

नई दिल्ली:अयोध्या में राम मंदिर के भव्य 'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। भव्य मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए 7,000 से अधिक वीवीआईपी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। समारोह से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने राम मंदिर की खूबसूरत सैटेलाइट तस्वीरें जारी कीं। तस्वीरों में पवित्र नगरी अयोध्या के मध्य में निर्माणाधीन राम मंदिर का परिसर देखा जा सकता है।

#RamMandir from Space!@isro captures stunning satellite images of Ayodhya’s Ram Temple. The majestic Dashrath Mahal and the tranquil Saryu River take center stage in these snapshots. Notably, the recently revamped Ayodhya railway station stands out prominently in the detailed… pic.twitter.com/4Sn4R3JaZH