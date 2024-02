Israel-Hamas war: प्रियंका गांधी ने गाजा हमले को लेकर इजरायल की निंदा करते हुए कहा, "युद्ध ने नरसंहार की एक 'भयानक मिसाल' कायम की है"

Highlights प्रियंका गांधी ने इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किये जा रहे हमले की बेहद तीखी निंदा की है प्रियंका गांधी ने कहा कि इजरायल हमले ने नरसंहार की एक 'भयानक मिसाल' कायम की है प्रियंका ने इजरायल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी जमकरआलोचना की है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते गुरुवार को इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किये जा रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल के हमले ने नरसंहार की एक 'भयानक मिसाल' कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में 'बड़े शर्म' के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी जमकरआलोचना की है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी है, वह इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा।"

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रियंका गांधी ने कहा, "नरसंहार के प्रति आंखें मूंद लेना, हजारों निर्दोष बच्चों के निर्मम वध से मुंह मोड़ लेना, जब पूरा देश भूखा मर रहा हो और मदद की गुहार लगा रहा हो, क्योंकि यह दण्डमुक्ति के साथ किया जाता है। जबकि अस्पतालों पर बमबारी हो रही हो, डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा हो और अपमानित किया जा रहा हो, तब कोई भी कदम उठाने से इनकार करना और मरीजों को मरने की इजाजत दे देना, अधिक से अधिक धन और हथियार प्रदान करके इस अमानवीय विनाश को बढ़ावा दिया गया। यह सब अब एक भयानक मिसाल कायम कर चुका है।"

What the international community has allowed in Gaza will go down in history not only as a great shame for the whole of humanity, but as a turning point for the human race.

Being blind to genocide as it is carried out with impunity, turning our backs to the merciless slaughter…