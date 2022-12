बिहार के नए डीजीपी बने आईपीएस अधिकारी रजविंदर सिंह भट्टी, एसके सिंघल की लेंगे जगह

पटना: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। इससे पहले भट्टी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। वह मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल की जगह लेंगे, जो 19 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरएस भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं।

उन्हें एक कड़क पुलिस अधिकारी के तौर पर देखा जाता है। वह दो बार सीबीआई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भट्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर (सीवीओ) के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साल 2025 में वह रिटायर होंगे।

IPS officer Rajwinder Singh Bhatti appointed as the new DGP of Bihar. He was serving as the ADG of Border Security Force (BSF) Eastern Command.