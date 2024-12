IPS हर्षबर्धन की कर्नाटक में पहली पोस्टिंग के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत

इंदौर (मध्य प्रदेश): कर्नाटक में तैनात प्रोबेशनर आईपीएस हर्षबर्धन की एक दुखद घटना में मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर कर्नाटक के हसन तालुक में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, 27 वर्षीय अधिकारी को उस समय गंभीर चोटें आईं, जब उनका पुलिस वाहन हसन-मैसूर रोड पर किट्टाने के पास सड़क किनारे एक घर से टकरा गया।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के दोसर गाँव के मूल निवासी, हर्षबर्धन ने हाल ही में मैसूर में कर्नाटक पुलिस अकादमी (केपीए) में अपना चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया था और हसन में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग लेने के लिए जा रहे थे।

यात्रा के दौरान उनके ड्राइवर मंजे गौड़ा ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण टायर फटने से यह दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां रविवार शाम को इलाज के दौरान हर्षबर्धन की मौत हो गई। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जबकि गौड़ा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर्षबर्धन मध्य प्रदेश से थे। तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलने के बावजूद, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

