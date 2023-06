Manipur violence: मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध और 5 दिनों के लिए बढ़ाया गया, अब 30 जून तक रहेगा बैन

Highlights इंटरनेट बैन को पांच दिनों की अवधि के लिए 30 जून को दोपहर 3 बजे तक बढ़ाया गया अमित शाह द्वारा राज्य की मौजूदा स्थिति पर सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद उठाया गया कदम

इंफाल: मणिपुर सरकार ने रविवार को राज्य के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध को पांच दिनों की अवधि के लिए 30 जून को दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया। राज्य सरकार द्वारा यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य की मौजूदा स्थिति पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद आया है।

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि इस बीच, महिलाओं और सुरक्षा बलों के नेतृत्व वाली भीड़ के बीच गतिरोध तब समाप्त हो गया जब सेना ने नागरिकों को जोखिम में न डालने का “परिपक्व निर्णय” लिया और जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद के साथ चली गई।

यह गतिरोध तब पैदा हुआ जब केवाईकेएल आतंकवादी समूह के एक दर्जन सदस्य इंफाल पूर्व के इथम गांव में छिपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी। इस बीच, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्षग्रस्त मणिपुर में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

