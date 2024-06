International Yoga Day 2024: पीएम मोदी ने इस बार कौन-कौन से आसन का किया योगाभ्यास, देखें यहां

International Yoga Day 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में योग दिवस समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामूहिक योग कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कई आसान किए जिसे उनके साथ बैठे लोगों ने दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लिया और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्रीनगर में विभिन्न योग आसन और ध्यान सत्रों में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर पीठ की तरफ झुकते हुए एक आसान किया। इस दौरान वह कुछ समय तक इसी तरह रहे जिससे शरीर में एक लचीलापन आए।

साथ ही पीएम ने बैठकर अनुलोम-विलोम का अभ्यास किया। जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और श्वास के लिए सांस अंदर छोड़ना-बाहर करने का अभ्यास किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई योगसन किए उन्होंने शवासन भी किया।

Prime Minister Narendra Modi leads a Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/4TkeJnMfcP — ANI (@ANI) June 21, 2024

पीएम ने उष्ट्रासान, बालासन, सूक्ष्म व्यायाम आदि आसन किए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग और ध्यान की धरती कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। श्रीनगर में हम योग से मिलने वाली शक्ति को महसूस कर रहे हैं। मैं कश्मीर की धरती से इस अवसर पर देश के सभी लोगों और दुनिया के हर कोने में योग का अभ्यास करने वालों को बधाई देता हूं।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/N34howYGzy — ANI (@ANI) June 21, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऋषिकेश और काशी से लेकर केरल तक, भारत में योग पर्यटन का नया चलन उभर रहा है। दुनिया भर से लोग प्रामाणिक योग सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोग जिस उत्साह के साथ योग से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं, वह इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अवसर है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads a Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/9e5KveJWUl — ANI (@ANI) June 21, 2024

10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्षों के ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच गया है। 2014 में, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों से समर्थन मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से, योग दिवस नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस विशेष अवसर को मनाने के लिए श्रीनगर में डल झील के किनारे 7,000 से अधिक लोग एकत्र हुए।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads a Yoga session at Sher-i-Kashmir International Conference Centre (SKICC) in Srinagar on J&K, on International Day of Yoga. pic.twitter.com/PClCj4aUHN — ANI (@ANI) June 21, 2024

