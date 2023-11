VIDEO: अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स को आस्था में है विश्वास, सिल्क्यारा सुरंग के बाहर मंदिर में की प्रार्थना

Highlights फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए पाइप बिछाने का काम आज पहले पूरा हो गया है जल्द ही उन्हें सुरंग से बाहर निकालने की उम्मीद जताई जा रही है चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उत्तरकाशी: सिल्क्यारा सुरंग से फंसे हुए मजदूर बाहर आने से बस कुछ ही दूर हैं। फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में देश-दुनिया की उन्नत तकनीक और विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ, जो कि इस ऑपरेश को लीड कर रहे हैं, अर्नोल्ड डिक्स को विज्ञान के साथ-साथ आस्था में विश्वास है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिक्स को उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग के बाहर एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए देखा गया।

उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए पाइप बिछाने का काम आज पहले पूरा हो गया। एक घंटे में कार्यकर्ताओं के बाहर आने की उम्मीद है। इस बीच, चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां श्रमिकों को बचाने के बाद उनका इलाज किया जाएगा। सुरंग से निकाले जाने के बाद फंसे हुए श्रमिकों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं और अधिकारी ऑपरेशन स्थल पर मालाएं लेकर आ रहे हैं।

