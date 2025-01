तुष्टीकरण की राजनीति से ख़तरे में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा! बिहार के सीमांचल में क्या राष्ट्रीय एकता को खतरा?

पटना: लालू यादव और उनके परिवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम तुष्टिकरण की अपनी राजनीति को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि हुई है, जिसका आंशिक कारण अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है, जिससे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव हुए हैं। यह घटनाक्रम क्षेत्र की सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डालता है और राष्ट्रीय एकता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।

इतिहासकार ज्ञानेश कुदासिया ने एक बार इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू आबादी का प्रतिशत तेजी से घट रहा है- विभाजन के समय 42% से 2022 तक केवल 7.95% तक। आलोचकों का तर्क है कि सीमांचल में चल रहा तुष्टीकरण बिहार को भी इसी तरह की दिशा में ले जा सकता है, जिससे भारत की एकता खतरे में पड़ सकती है।

सीमांचल में, अब कई जिलों में मुसलमानों की आबादी 40-70% है, जिसमें किशनगंज में सबसे ज़्यादा आबादी है। इस बदलाव ने आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम को इस क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया है, जो मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।

लालू परिवार के प्रतीकात्मक इशारे- जैसे राबड़ी देवी द्वारा अपने आवास पर इस्लामी अनुष्ठानों की मेजबानी करना-मुस्लिम समुदायों के साथ उनके जुड़ाव को और पुख्ता करता है। हालाँकि, ये प्रयास अक्सर अन्य समुदायों की कीमत पर होते हैं, जिससे विभाजन को बढ़ावा मिलता है।

ऐतिहासिक संदर्भों से पता चलता है कि बिहार की मुस्लिम आबादी ने विभाजन और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान विवादास्पद भूमिका निभाई थी। सिंध विधानसभा के एक सदस्य की हालिया टिप्पणियों ने इन दावों की पुष्टि की है, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण में बिहार मूल के मुसलमानों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

Syed Ejaz Ul Haque, a Member of the Provincial Assembly (MPA) from Sindh, Pakistan, recently made a controversial statement declaring, "We Bihari Muslims proudly contributed to the division of Bharat to create Pakistan."



