भोजशाला मंदिर या मस्जिद? सामने आएगा सच, इंदौर HC बेंच ने धार की विवादित धार्मिक स्थल की असली पहचान उजागर करने के लिए दी ASI सर्वेक्षण की अनुमति

इंदौर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला के पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। हिंदू भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे एक मस्जिद मानते हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में अदालत के आदेश को साझा किया। इस साल फरवरी में, एक हिंदू संगठन ने यहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निकटवर्ती धार जिले में भोजशाला के विवादित स्मारक की समयबद्ध "वैज्ञानिक जांच" करने का निर्देश देने की मांग की थी। दावा किया गया कि यह देवी वाग्देवी का मंदिर है।

