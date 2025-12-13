IndiGo Crisis: फ्लाइट कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों को राहत देगा इंडिगो, 500 करोड़ का मुआवजा और रिफंड पर कर रहा फोकस

IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन्स ने हजारों फ्लाइटें कैंसिल करने के बाद अब यात्रियों को इसके बदले हुई परेशानी को कम करने के लिए मुआवजा देने का विचार कर रहा है। सरकार के दखल के बाद एयरलाइन इंडिगो का ऑपरेशन अगले कुछ दिनों में स्थिर हो गया, जबकि पिछले हफ्ते एयरलाइन के कई ऑपरेशनल कारणों से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जिसमें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) ऑर्डर में नए बदलाव भी शामिल थे।

गौरतलब है कि शुक्रवार, 12 दिसंबर तक, इंडिगो ने रोजाना 2,000 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट कीं, क्योंकि एयरलाइन ने कहा कि उसका ध्यान उन यात्रियों को मुआवज़ा देने पर है जो इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

इंडिगो 500 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी

शुक्रवार को एक बयान में, इंडिगो ने कहा कि वह उन बुरी तरह प्रभावित ग्राहकों को कुल ₹500 करोड़ से ज़्यादा का मुआवज़ा देगी जिनकी उड़ानें उड़ान भरने के 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गईं और जो देश भर के एयरपोर्ट पर फंसे रह गए।

इंडिगो ने एक बयान में कहा, "हमारा लक्ष्य इस प्रक्रिया (रिफंड की) को आपके लिए जितना संभव हो उतना पारदर्शी, आसान और परेशानी मुक्त बनाना है। हम उन ग्राहकों को मुआवज़ा देंगे, जो हमारे मौजूदा अनुमान के अनुसार, ₹500 करोड़ से ज़्यादा होगा, जिनकी उड़ानें उड़ान भरने के समय के 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गईं और/या जो कुछ एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंसे हुए थे।"

बुरी तरह प्रभावित यात्रियों की पहचान

इंडिगो ने बयान में आगे कहा कि वह "उन उड़ानों की पहचान करने की प्रक्रिया में है जहां ग्राहक 3, 4 और 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर बुरी तरह प्रभावित और फंसे हुए थे" और "जनवरी में ऐसे सभी ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा ताकि मुआवज़ा आसानी से दिया जा सके।"

रिफंड पर फोकस

इंडिगो ने कहा कि उसका ध्यान तुरंत रिफंड जारी करने पर है। इंडिगो ने एक्स पर कहा, "इस स्टेज पर, दिसंबर 2025 तक हमारा मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित ग्राहकों के सभी रिफंड कुशलता से, तेज़ी से और पूरी तेज़ी से प्रोसेस किए जाएं। इनमें से ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं, और बाकी जल्द ही दिखेंगे।"

