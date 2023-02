इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही! पटना जा रहे यात्री को उदयपुर पहुंचाया

Highlights दिल्ली हवाई अड्डे पर पटना जा रहे यात्री को इंडिगो ने उदयपुर पहुंचाया। यात्री की शिकायत के आधार पर डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। एयरलाइंस का कहना है कि अधिकारियों से मामले में बात चल रही है।

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सामने एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक यात्री ने अपने साथ ऐसी घटना कि शिकायत की जिसे सुनकर हर कोई हौरान रह गया। दरअसल, दिल्ली से पटना जा रहे यात्री की शिकायत है कि उसे इंडिगो के विमान ने पटना की जगह उदयपुर छोड़ दिया।

यात्री की शिकायत के बाद डीजीसीए ने मामले की जांच का आदेश दिया है, लेकिन मामले के सामने आने के बाद इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।

जानकारी के मुताबिक, घटना 30 जनवरी की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफसर हुसैन नाम के यात्री ने अपना टिकट दिल्ली से पटना का लिया था। एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से उन्हें पटना की इंडिगो फ्लाइट 6ई-214 में सवार होना था लेकिन वह टर्मिनल-1 पर इंडिगो की फ्लाइट 6ई-319 जो कि उदयपुर जा रही थी उसमें सवार हो गए। विमान जब तक उदयपुर नहीं पहुंचा तब तक वह उड़ता रहा और इस दौरान किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि विमान में एक यात्री गलत गन्तव्य के लिए बैठ गया है।

