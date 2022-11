आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी नहीं रहे, तीन नवंबर को मतपत्र के जरिए डाला था वोट, 34वीं बार किया था मतदान

Highlights पहला वोट 23 अक्टूबर 1951 को कल्पा मतदान केंद्र में डाला था। 3 नवंबर को 34वीं बार वोट डाला, जो उनका आखिरी वोट बन गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया।

शिमलाः स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी (106 साल) का शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कल्पा में उनके पैतृक स्थान पर निधन हो गया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि नेगी ने तीन नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतपत्र के जरिए वोट डाला था।

नेगी ने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट 23 अक्टूबर 1951 को कल्पा मतदान केंद्र में डाला था, जो देश के पहले मतदाता बने और उन्होंने इस साल 3 नवंबर को 34वीं बार वोट डाला, जो उनका आखिरी वोट बन गया। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया था।

India's first voter Shyam Saran Negi passes away at 106



