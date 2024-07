दिखने लगा मेक इन इंडिया का दम, भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

Highlights भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 1 लाख 8 हजार करोड़ का रक्षा उत्पादन किया था वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया

नई दिल्ली: भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 1 लाख 8 हजार करोड़ का रक्षा उत्पादन किया था।

राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन के दम पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाया गया है।

India has registered the highest ever growth in the value of defence production in 2023-24. The value of production has reached to Rs. 1,26,887 crore in…