Canada: 'बेटे का लाश', भारत लाने के लिए परिजनों ने लगाई विदेश मंत्री से गुहार

Highlights कनाडा में भारतीय छात्र की कार्डियक अरेस्ट से मौत परिजनों ने छात्र की लाश भारत लाने के लिए भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार छात्र कनाडा में मास्टर की डिग्री ले रहा था

Canada:कनाडा में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। जिसके बाद से उसकी लाश को भारत लाने के लिए छात्र के परिजन विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल, शेख मुजम्मिल अहमद(25) जो कि हैदराबाद का रहने वाला है। वह कनाडा के कॉन्स्टोगा कॉलेज से आईटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था।

.@DrSJaishankar Sir, One Shaik Muzammil Ahmed-25 years from Hyderabad, Telangana State persuing Masters in IT from Conestoga College, Waterloo Campus in Kitchener City in Ontario, Canada since Dec 2022 was suffering from fever since last one week, but his family received a call… pic.twitter.com/hvA1munXaX