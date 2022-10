गोवा में नौसेना का मिग-29K लड़ाकू विमान क्रैश, बेस लौटने के दौरान हुआ हादसा, बाल-बाल बचा पायलट

Highlights भारतीय नौसेना का एक MiG 29K लड़ाकू विमान गोवा में समुद्र के ऊपर क्रैश। इस हादसे में पायलट की जान बाल-बाल बच गई, वह विमान से सुपक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। पायलट की हालत स्थिर है, हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

पणजी: गोवा में भारतीय नौसेना का एक MiG 29K लड़ाकू विमान बुधवार को उड़ान के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान समुद्र के ऊपर क्रैश हुआ। नौसेना के अनुसार लड़ाकू विमान गोवा तट के पास अपनी नियमित उड़ान पर था। इस हादसे में पायलट की जान बाल-बाल बच गई। नौसेना ने बताया है कि क्रैश के दौरान समय रहते पायलट विमान से बाहर कूदने में सफल रहा। इसके बाद तत्काल सर्च ऑपरेशन में उसे खोज कर सुरक्षित बचा लिया गया। पायलट की हालत स्थिर है। भारतीय नौसेना ने बताया कि हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।

A MiG 29K fighter aircraft crashed over sea on a routine sortie off Goa coast after it developed a technical malfunction while returning to base. Pilot ejected safely & was recovered in a swift search & rescue operation. Pilot is reported to be in a stable condition: Indian Navy pic.twitter.com/CDyC1wBUHI