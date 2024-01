अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना के 10 युद्धपोत तैनात, ड्रोन से भी निगरानी

Highlights भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में गश्ती युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है ये कदम हाल ही में समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों की कुछ घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात किया गया है

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने उत्तरी और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले समुद्री क्षेत्र में गश्ती युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। उत्तरी और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले क्षेत्र में समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में नौसेना ने इतनी भारी तैनाती पहली बार की है। ये कदम हाल ही में समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों की कुछ घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है।

समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाने का यह 'उन्नत समुद्री सुरक्षा अभियान' भारत द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है। इससे पहले भारत यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा नागरिक और सैन्य जहाजों पर हमलों के बाद दिसंबर में लाल सागर में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय 'ऑपरेशन प्रौस्पैरिटी गार्जियन' में शामिल होने से परहेज किया है।

इस संबंध में टीओआई ने नौसेना के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ती समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को खतरा पैदा हो गया है। इससे माल ढुलाई दरों में बड़ी उछाल आई है। भारतीय नौसेना अरब सागर में लगातार उपस्थिति बनाए रख रही है। समुद्री डाकुओं और ड्रोन हमलों के दोहरे खतरों के खिलाफ निगरानी और निरोध बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। इसका उद्देश्य अरब सागर में स्थिति को स्थिर करने और शुद्ध समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करना है।

बता दें कि बीते दिनों भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो ‘मार्कोस’ ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई करते हुए हुए 5 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचाया था। इस जहाज को पांच-छह हथियारबंद लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की थी। नौसेना ने एमवी लीला नॉरफोक को अपहृत करने की कोशिश के बाद मदद के लिए एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और पी-8आई और लंबी दूरी के विमान और प्रीडेटर एमक्यू9बी ड्रोन तैनात किए।इससे पहले अरब सागर में ही एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था। इन वारदातों के बाद नौसेना गंभीर है और सुरक्षा पर गहरी नजर रख रही है।

#IndianNavy’s Swift Response to the Hijacking Attempt of MV Lila Norfolk in the North Arabian Sea.

All 21 crew (incl #15Indians) onboard safely evacuated from the citadel.



Sanitisation by MARCOs has confirmed absence of the hijackers.



The attempt of hijacking by the pirates… https://t.co/OvudB0A8VVpic.twitter.com/616q7avNjg