भारत सरकार को मणिपुर में मिली बड़ी सफलता, UNLF ने समर्पण कर मुख्यधारा में लौटने पर किया समझौता

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि भारत सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी मंत्री के मुताबिक, अब यूएनलएलएफ ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ है

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार को बड़ी सफलता मिली है। मणिपुर के सबसे पुराना उग्रवादी समूह ने आत्मसमर्पण करने को लेकर समझौता नई दिल्ली में किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के उत्तरपूर्व राज्यों में लगातार स्थायी शांति प्रयासों के तहत यह बड़ा कदम है।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है। संगठन ने मुख्यधारा में लौटने और हिंसा के रास्ते को त्यागने के प्रस्ताव पर हामी भर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "मैं इस कदम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्वागत करता हूं और उन्हें भविष्य में शांति और प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

गृह मंत्रालय द्वारा कई अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ यूएनएलएफ पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिनों बाद यह शांति समझौता हो पाया। यह निर्णय तब लिया गया जब केंद्र को लगा कि ये संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमलों और हत्याओं के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हैं।

