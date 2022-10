‘हम अलर्ट है, आप खुशी से मनाएं दिवाली’, LOC से सेना ने देशवासियों को भेजा भावुक मैसेज, जवानों ने दीप जलाकर फोड़े पटाखे

Highlights भारतीय सेना के जवानों ने LOC पर दिवाली मनाई है। ऐसे में जवानों ने वहां दीप जलाकर पटाखे भी फोड़े है। उन लोगों द्वारा देशवासियों को भावुक मैसेज भी भेजा गया है।

नई दिल्ली:दिवाली के मौके पर सेना के जवानों ने शुभकामनाएं देते हुए आम लोगों को भावुक मैसेज दिया है। इस पर बोलते हुए कर्नल इकबाल सिंह ने कहा कि सीमा पर सैनिक अलर्ट है, ऐसे में देशवासी भयमुक्त होकर पूरे हर्ष व उल्लास के साथ दिवाली मनाएं।

सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें उन्हें लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी-गणेश करते हुए देखा गया है। पूरे देश में आज धनतेरस मनाया जा रहा है और कल दिवाली मनाई जाएगी।

Jammu and Kashmir | Indian Army soldiers posted along the Line of Control (LoC) in the Akhnoor sector burst crackers & lit earthen lamps as #Diwali festivities began with Dhanteras yesterday pic.twitter.com/ekmaKMJiJr