चीन सीमा पर गरजे भारतीय सेना के टैंक, पूर्वी लद्दाख में भारी हथियारों को किया तैनात, वास्तविक युद्ध का अभ्यास भी किया

Highlights पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने किया अभ्यास ऑल-टेरेन वाहनों को भी चीन सीमा पर तैनात किया जा रहा है सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए हथियार और क्षमताएं जोड़ रही है

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने भारी हथियारों के साथ अभ्यास करके चीन को कड़ा संकेत दिया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर टैंकों, तोपों और बख्तरबंद वाहनों के साथ हमले का अभ्यास किया। इस बेहद संवेदनशील इलाके में सेना ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन बी तैनात किए हैं।

#WATCH | Indian Army tanks and combat vehicles carry out drills of crossing the Indus River in the eastern Ladakh sector. pic.twitter.com/yaOaa7Sjld

जिन टैंकों के साथ भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी को पार किया उनमें टी-90 और टी-72 टैंक और बीएमपी के साथ पैदल सेना की टुकड़ी शामिल थी। सिंधु नदी

पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से बहती है। इस नदी को भारी हथियारों के साथ पार करके भारतीय सेना ने पीएलए को सीधा संदेश दे दिया है कि उसकी किसी भी दुस्साहस का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा।

इस पूरी ड्रिल के बारे में भारतीय सेना ने कहा है कि इस तरह के अभ्यास किसी भी तरह आपात परिस्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। सेना ने कहा है कि अगर दुश्मन इस क्षेत्र में घाटियों के मार्गों के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सेना भी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के साथ-साथ पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने के लिए तैयार है।

#WATCH | New weapons and equipment of Indian Army deployed in the eastern Ladakh sector.



The new weapon systems include Dhanush - Made in India Howitzer, M4 Quick Reaction Force Vehicles, All Terrain Vehicles. pic.twitter.com/wOoW4Nf2Ao