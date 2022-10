टीवी डिबेट में पत्रकार ने कहा- पीएमओ की गुप्त फाइलें सोनिया गांधी के पास जाती थीं; चिदंबरम ने मांगे सुबूत, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा माफी मांगे

Highlights चिदंबरम ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने डॉ. मनमोहन सिंह पर बेतुका और अपमानजनक आरोप लगाया है। चिदंबरम ने कहा कि हम उन्हें चुनौती देते हैं कि पूर्व पीएम के खिलाफ अपने बेतुके और गैर-जिम्मेदाराना आरोप को साबित करें।

नई दिल्लीः टीवी डिबेट में पत्रकार द्वारा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पीएमओ की गुप्त फाइलें सोनिया गांधी के पास भेजे जाने के दावे पर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने उनसे सबूत पेश करने की चुनौती दी है। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तवलीन सिंह को माफी मांगनी चाहिए।

इंडिया टुडे के प्राइम टाइम डिबेट में पत्रकार तवलीन सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान पीएमओ की गुप्त फाइलें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास जाती थीं। कार्यक्रम में पत्रकार के इस दावे पर चिदंबरम ने उनसे सबूत मांग लिए जिसपर पत्रकार ने कहा कि वह सबूत देंगी।

पी चिदंबरम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर पत्रकार से सबूत मांगे हैं। चिदंबरम ने कहा, 'कल इंडिया टुडे के एक टीवी शो में एक वरिष्ठ पत्रकार ने डॉ. मनमोहन सिंह पर बेतुका और अपमानजनक आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट' के उल्लंघन में PMO की गुप्त फाइलें कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पास ले जाया गया।'

चिदंबरम ने आगे लिखा, शो देखकर मैंने तुरंत विरोध किया, पैनल में प्रवीण चक्रवर्ती ने उन्हें सबूत पेश करने की चुनौती दी। कुछ रक्षात्मक जवाबों के बाद, वो सबूत पेश करने को तैयार हो गईं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए सबूत पेश करने का समय अब ​​शुरू होता है। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने बेतुके और गैर-जिम्मेदाराना आरोप को साबित करें।

I do not have any hatred for Sonia Gandhi. I think she was an extremely successful politician who managed to have immense power without responsibility. A truly remarkable skill for any politician. https://t.co/WvHjWC5BEs