भारत 30 जुलाई को सिंगापुर से लॉन्च करेगा सात उपग्रह

बेंगलुरु: भारत 30 जुलाई को इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से छह सह-यात्री उपग्रहों के साथ सिंगापुर से डीएस-एसएआर उपग्रह ले जाने वाले पीएसएलवी-सी56 को लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उपग्रहों को सुबह 6:30 बजे पहले लॉन्चपैड से लॉन्च किया जाएगा। डीएस-एसएआर उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (डीएसटीए) (सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व) और एसटी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है।

एक बार तैनात और चालू होने के बाद, इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। एसटी इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मल्टी-मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी और भू-स्थानिक सेवाओं के लिए इसका उपयोग करेगी।

डीएस-एसएआर इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) पेलोड रखता है। यह डीएस-एसएआर को हर मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करने की अनुमति देता है, और पूर्ण पोलारिमेट्री पर एक मीटर रिज़ॉल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम है।

