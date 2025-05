VIDEO:'भारत ग्लोबल साउथ के लिए स्थायी स्वास्थ्य समाधान प्रदान करता है', जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में बोले PM मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेश, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकरणीय, मापनीय और टिकाऊ मॉडल प्रदान करता है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के दौरान अपने वीडियो संदेश में उन्होंने इस वर्ष की थीम 'स्वास्थ्य के लिए एक विश्व' पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मोदी ने 2023 विश्व स्वास्थ्य सभा में अपने संबोधन को याद किया, जहां उन्होंने 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के बारे में बात की थी और बताया कि स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेश, एकीकृत दृष्टिकोण और सहयोग पर निर्भर करता है।

