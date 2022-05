राहुल गांधी ने श्रीलंका से की भारत की तुलना, अर्थव्यवस्था को लेकर शेयर किए ग्राफ

Highlights ग्राफ ने दोनों देशों में 2017 से बढ़ती बेरोजगारी को दिखाया, जो 2020 के आसपास चरम पर था। तीसरा ग्राफ दोनों देशों में 2020-21 में सांप्रदायिक हिंसा में आई तेजी से वृद्धि को दर्शाता है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति की आलोचना करते हुए एक ट्वीट में भारत की तुलना संकटग्रस्त श्रीलंका से की। इस ट्वीट में बेरोजगारी, ईंधन की कीमतों और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दोनों देशों के ग्राफ समान दिखाई दिए। कांग्रेस नेता ने भारत और श्रीलंका के लिए छह ग्राफिक्स, तीन-तीन का एक सेट साझा किया है।

Distracting people won’t change the facts. India looks a lot like Sri Lanka. pic.twitter.com/q1dptUyZvM