India-Canada Raw: "कनाडा ने भारत के खिलाफ कोई सबूत साझा नहीं किया", निज्जर हत्याकांड पर जयशंकर ने ट्रूडो के आरोप पर कही ये बात

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े कनाडा के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कनाडा सरकार से अपने दावे के समर्थन में सबूत देने को कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे।

जयशंकर का यह बयान ट्रूडो सरकार द्वारा खालिस्तानी चरमपंथी और टाइगर फोर्स प्रमुख निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कथित संलिप्तता को लेकर एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को कनाडा से निष्कासित करने के लगभग दो महीने बाद आया है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बयान लंदन में बुधवार को दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के सबूत अभी तक पेश नहीं किए हैं।

वहीं, कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के संदर्भ में, जयशंकर ने कहा कि भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "एक निश्चित जिम्मेदारी और उन स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग के साथ आती है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस दुरुपयोग को बर्दाश्त करना बहुत गलत होगा"।

#WATCH | London, UK: On Canada PM Justin Trudeau's allegations, External Affairs Minister of India, Dr S Jaishankar says, "...We have told the Canadians...The context is that in Canada, we feel that Canadian politics has given space to violent and extreme political opinions which… pic.twitter.com/XzP6OkYBSo