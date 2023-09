इंडिया ब्लॉक ने 14 समाचार एंकरों के शो का बहिष्कार करने का फैसला किया, सूची जारी

Highlights मीडिया पर अधिकृत उप-समिति समाचार एंकरों की एक सूची लेकर आई है इससे पहले आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कुछ एंकर हैं जो उत्तेजक बहस करते हैं कहा -हम उनकी एक सूची बनाएंगे और भारतीय गठबंधन के सहयोगी उनके शो में जाना बंद कर देंगे

नई दिल्ली: विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक उनके प्रतिनिधियों को विशिष्ट समाचार एंकरों द्वारा संचालित टेलीविजन शो में भाग लेने से रोकना है। मीडिया पर अधिकृत उप-समिति समाचार एंकरों की एक सूची लेकर आई है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को बैठक के बाद कहा, "समन्वय समिति ने मीडिया पर उप-समूह को उन एंकरों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है जिनके शो में भारत की कोई भी पार्टी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगी।"

इंडिया गठबंधन के कई सदस्य दलों द्वारा साझा की गई सूची में रिपब्लिक नेटवर्क के अर्नब गोस्वामी, आजतक के सुधीर चौधरी, न्यूज18 हिंदी के अमीश देवगन, टाइम्सनाउ की नविका कुमार, इंडियाटुडे ग्रुप के गौरव सावंत सहित 14 समाचार एंकरों के नाम शामिल हैं। यहां देखें फुल लिस्ट -

1. अदिति त्यागी

2. अमन चोपड़ा

3. अमीश देवगन

4. आनंद नरसिम्हन

5. अर्नब गोस्वामी

6. अशोक श्रीवास्तव

7. चित्रा त्रिपाठी

8. गौरव सावंत

9. नविका कुमार

10. प्राची पाराशर

11. रुबिका लियाकत

12. शिव अरूर

13. सुधीर चौधरी

14. सुशांत सिन्हा

